Новые детские площадки появились в Псковской области благодаря губернатору Петербурга

08:18, 20 июня 2025, ПАИ

Новые детские площадки появились в Дно, Дедовичах и Бежаницах благодаря губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников













«Год назад, когда мы вместе открывали в Дедовичах Музей партизанской славы, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил в память о подвиге жителей оккупированных территорий, совершивших настоящее чудо, поддержав блокадный Ленинград, установить в наших муниципалитетах несколько детских комплексов», – уточнил Михаил Ведерников.

⠀

При участии частных инвесторов и комитета по благоустройству Санкт-Петербурга площадки появились в Дедовичах – у домов № 8 и № 10 на улице Энергетиков; в парке города Дно – между улицами Советской и Карла Маркса; в Бежаницах – на территории детского сада «Светлячок».

Населённые пункты выбраны неслучайно: в годы Великой Отечественной войны жители именно этих территорий приняли самое активное участие в сборе помощи и формировании партизанского обоза в блокадный Ленинград.

⠀

«Уверен, новые места отдыха оценят и дети, и их родители. Благодарю Александра Дмитриевича и всех, кто принял участие в установке комплексов и благоустройстве территорий, за добрую память о подвиге наших партизан и неравнодушных жителей Псковской области», – написал Михаил Ведерников.