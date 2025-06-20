Врач по медпрофилактике станет гостьей эфира на радио ​«Серебряный дождь» в Пскове

10:01, 20 июня 2025, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 20 июня, в 14:00. Гостьей станет врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова.

Зачем нужна физкультура здоровому человеку с нормальной массой тела? Обязательно ли ребенку заниматься каким-либо видом спорта? Какие физические нагрузки безопасны, если человеку больше 50 лет? Сколько калорий в день нужно сжигать, чтобы поддерживать организм в тонусе? Почему люди с воодушевлением начинают занятия, а потом все сходит на нет, как не бросить спорт?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».