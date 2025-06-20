В Псковской области продолжается приём документов для поступления в вузы Минобороны РФ

11:38, 20 июня 2025, ПАИ

Приём документов для поступления в вузы Минобороны России продолжается в Псковской области. Подача документов и проведение мероприятий предварительного отбора продлятся до 1 августа в военных комиссариатах, сообщили ПАИ в военном комиссариате Псковской области.

На обучение к себе приглашают более 38 вузов России по программам высшего образования и 26 – по программам среднего профессионального. Они готовят кадры для разных видов и родов войск: от военно-космических сил до специалистов материально-технического обеспечения.

Выездная группа отбора кандидатов проводит комплекс вступительных испытаний для абитуриентов военных вузов в Пскове до 11 июля включительно. Программа включает профессиональный психологический отбор и проверку уровня физической подготовленности кандидатов.

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на обучение курсантами по программам с полной военно-специальной подготовкой рассматривают граждан, имеющих среднее общее образование, из числа:

граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;

граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет;

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), поступающих в вузы на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, до достижения ими возраста 27 лет.

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на обучение курсантами по программам со средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, до достижения ими возраста 30 лет.

Результаты вступительных испытаний передадут в приёмные комиссии военных учебных заведений Минобороны РФ для принятия решения о зачислении абитуриентов. По всем вопросам, касающимся поступления в вузы Минобороны, необходимо обращаться в военкоматы по месту жительства.

На официальном сайте Министерства обороны РФ в разделе «Образование» представлен перечень высших военно-учебных заведений.