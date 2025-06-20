Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области продолжается приём документов для поступления в вузы Минобороны РФ

Приём документов для поступления в вузы Минобороны России продолжается в Псковской области. Подача документов и проведение мероприятий предварительного отбора продлятся до 1 августа в военных комиссариатах, сообщили ПАИ в военном комиссариате Псковской области.

Фото: ПАИ

На обучение к себе приглашают более 38 вузов России по программам высшего образования и 26 – по программам среднего профессионального. Они готовят кадры для разных видов и родов войск: от военно-космических сил до специалистов материально-технического обеспечения.

Выездная группа отбора кандидатов проводит комплекс вступительных испытаний для абитуриентов военных вузов в Пскове до 11 июля включительно. Программа включает профессиональный психологический отбор и проверку уровня физической подготовленности кандидатов.

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на обучение курсантами по программам с полной военно-специальной подготовкой рассматривают граждан, имеющих среднее общее образование, из числа:

  • граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
  • граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет;
  • военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), поступающих в вузы на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, до достижения ими возраста 27 лет.

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на обучение курсантами по программам со средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, до достижения ими возраста 30 лет.

Результаты вступительных испытаний передадут в приёмные комиссии военных учебных заведений Минобороны РФ для принятия решения о зачислении абитуриентов. По всем вопросам, касающимся поступления в вузы Минобороны, необходимо обращаться в военкоматы по месту жительства.

На официальном сайте Министерства обороны РФ в разделе «Образование» представлен перечень высших военно-учебных заведений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июня 2025

«Такого никто не помнит»: плодожорка уничтожает урожай в Псковской области
20 июня 2025

Как рассчитать необходимые калории и правильный пульс при физнагрузках, посоветовала псковский медик
20 июня 2025

На улице Шестака в Пскове открыли мемориальную доску Герою России Николаю Васильеву
20 июня 2025

Андрей Маковский: Решения должны рождаться в диалоге с теми, для кого они предназначены
20 июня 2025

Как облегчить себе жизнь при отсутствии мобильного интернета: простые лайфхаки
20 июня 2025

Заниматься кардионагрузками нужно хотя бы 30 минут в день – псковский врач
20 июня 2025

Собственные банковские карты запустит Wildberries
20 июня 2025

Не переживать из-за проблем со связью в детских лагерях призвала родителей Наталия Соколова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...