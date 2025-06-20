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Общество

Массовое сражение и штурм крепости: к фестивалю «Хельга» готовятся в Псковской области

Юбилейный, 15-й военно-исторический фестиваль «Хельга» пройдет в дереве Выбуты Псковского района 4–6 июля. Основной день мероприятия – 5 июля, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

«В этом году и, по всей видимости, в последующие годы фестиваль будет проходить в формате раннесредневекового, а значит, допускаться к участию будут реконструкторы «эпохи викингов» и более ранних эпох», – отмечается в сообщении.

Фестиваль начнется в 12:00, однако пройти на территорию можно уже с 11:00. В рамках мероприятия пройдут массовые показательные сражения, турниры, мастер-классы, будут работать детские интерактивные площадки, ремесленная ярмарка, планируется выступление музыкантов.

Фото: ПАИ

Гостям продемонстрируют штурм крепости. Также свои умения покажет команда казаков. «Детям предоставят возможность посостязаться друг с другом на гуманизированном вооружении. Будет работать лучный тир», – отметили организаторы и добавили, что также на время проведения фестиваля откроют точку питания и организуют парковку.

Организаторами мероприятия выступают Псковская региональная общественная организация «Былины Древнего Пскова» и Всероссийское объединение «Северный Человек».

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