Великолучанин выиграл бронзу первенства России по стрельбе из лука

16:36, 20 июня 2025, ПАИ

Великолучанин Илья Силаев занял третье место на первенстве России по стрельбе из лука в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ПАИ.

В блочном луке среди юниоров за медали боролись 43 спортсмена, в том числе Илья Силаев. Великолучанин завершил квалификацию на пятом месте и дошёл до полуфинала, обыграв в плей-офф спортсменов из Челябинской и Свердловской областей. В 1/2 финала Силаев уступил Марку Рогову из Ямало-Ненецкого автономного округа – 143:148, а в матче за бронзу выиграл у Алексея Пашинина из Красноярского края.

Напомним, в нынешнем сезоне Силаев принял участие в чемпионате Европы в помещении и в этапе Кубка мира.

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