Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучанин выиграл бронзу первенства России по стрельбе из лука

Великолучанин Илья Силаев занял третье место на первенстве России по стрельбе из лука в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ПАИ.

Илья Силаев. Фото предоставил сам спортсмен

В блочном луке среди юниоров за медали боролись 43 спортсмена, в том числе Илья Силаев. Великолучанин завершил квалификацию на пятом месте и дошёл до полуфинала, обыграв в плей-офф спортсменов из Челябинской и Свердловской областей. В 1/2 финала Силаев уступил Марку Рогову из Ямало-Ненецкого автономного округа – 143:148, а в матче за бронзу выиграл у Алексея Пашинина из Красноярского края.

Напомним, в нынешнем сезоне Силаев принял участие в чемпионате Европы в помещении и в этапе Кубка мира.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июня 2025

Ресторан, сапборды и море активностей: вейк-парк в Пскове ждёт новых гостей
20 июня 2025

Межрегиональный этап всероссийских соревнований по пляжному волейболу пройдёт в Пскове
20 июня 2025

Великолучанин выиграл бронзу первенства России по стрельбе из лука
20 июня 2025

Великолукская академия физической культуры и спорта отмечает 55-летие
20 июня 2025

Великолучанка вышла в финал первенства России по стрельбе из лука
20 июня 2025

Пскович стал чемпионом СЗФО по боксу
20 июня 2025

Великолучанин Кирилл Титов стал чемпионом СЗФО по боксу
20 июня 2025

Псковские волейболистки выиграли «Молодёжный» кубок

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...