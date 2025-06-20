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На улице Шестака в Пскове открыли мемориальную доску Герою России Николаю Васильеву

На улице Шестака в Пскове открыли мемориальную доску Герою России, майору Николаю Васильеву. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Фото: администрация Пскова

Почётное право открыть памятную доску было предоставлено жене и дочери героя, а такжедепутату Псковской городской думы Ольге Федоровой.

Заупокойную литию и освящение мемориала совершил клирик храма Александра Невского иерей Роман (Алексеев). Память Николая Васильева почтили минутой молчания и возложением цветов.

Фото: администрация Пскова

Николай Васильев в ноябре 2022 года в составе подразделения был отправлен в зону проведения специальной военной операции, погиб 11 января 2023 года на территории ЛНР.

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