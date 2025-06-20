На улице Шестака в Пскове открыли мемориальную доску Герою России Николаю Васильеву

14:39, 20 июня 2025, ПАИ

На улице Шестака в Пскове открыли мемориальную доску Герою России, майору Николаю Васильеву. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Почётное право открыть памятную доску было предоставлено жене и дочери героя, а такжедепутату Псковской городской думы Ольге Федоровой.

Заупокойную литию и освящение мемориала совершил клирик храма Александра Невского иерей Роман (Алексеев). Память Николая Васильева почтили минутой молчания и возложением цветов.

Николай Васильев в ноябре 2022 года в составе подразделения был отправлен в зону проведения специальной военной операции, погиб 11 января 2023 года на территории ЛНР.