На улице Шестака в Пскове открыли мемориальную доску Герою России Николаю Васильеву
На улице Шестака в Пскове открыли мемориальную доску Герою России, майору Николаю Васильеву. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Почётное право открыть памятную доску было предоставлено жене и дочери героя, а такжедепутату Псковской городской думы Ольге Федоровой.
Заупокойную литию и освящение мемориала совершил клирик храма Александра Невского иерей Роман (Алексеев). Память Николая Васильева почтили минутой молчания и возложением цветов.
Николай Васильев в ноябре 2022 года в составе подразделения был отправлен в зону проведения специальной военной операции, погиб 11 января 2023 года на территории ЛНР.
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