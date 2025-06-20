Останки 17 советских солдат перезахоронили в Стругокрасненском округе

16:17, 20 июня 2025, ПАИ

Останки 17 бойцов, погибших на территории Стругокрасненкого района при его освобождении, перезахоронили в деревне Щир сегодня, 20 июня. Мероприятие прошло накануне Дня памяти и скорби, пишет газета «Струги».

Бойцов удалось обнаружить участникам поискового отряда «Поиск». Солдат перезахоронили с воинскими почестями, чин отпевания совершил отец Дмитрий. В момент захоронения прозвучал троекратный оружейный залп.

Выступая на траурном митинге, глава округа Александр Волков поблагодарил поисковиков за проводимую ими более 30 лет работу. На траурном митинге также выступил председатель поискового отряда Андрей Фёдоров, который рассказал, что при раскопках был найден медальон и его не получилось прочесть. Медальон отправили в Москву, чтобы специалисты смогли узнать имя погибшего бойца.

«Захоронение 17 бойцов мы нашли у подножия кургана в местечке тогда ещё Логовещенского сельсовета. При вскрытии обнаружилось, что один солдат был захоронен там позднее, его подхоронили. При нём была медаль «За оборону Ленинграда». Но она, к сожалению, ни о чём нам не рассказала. Ещё обнаружили зажигалку и медальон, карандаш, пуговицы, три немецкие монетки, пряжки, перочинный ножик. Кто-то был пожилой, носил зубной протез», – отметил Андрей Фёдоров.

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В мероприятии также приняли участие военнослужащие, дружинники, волонтёры отряда «Заря», активисты местного отделения «Движение первых», местные жители. Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших, а затем возложили к могиле венки и цветы.