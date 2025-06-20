Россиянам рассказали, что должно быть в домашней аптечке

20:18, 20 июня 2025, ПАИ

Забота о здоровье – это не только регулярные визиты к врачу, но и правильно организованная домашняя аптечка. В материале «Известий» рассказывается о том, как правильно организовать домашнюю аптечку, какие в ней должны быть средства и как их хранить.

Домашняя аптечка должна содержать препараты, которые помогут при самых распространённых проблемах со здоровьем – от лёгких бытовых травм до обострения хронических заболеваний.

Аптечка состоит из нескольких групп препаратов, каждая из которых предназначена для решения определённых проблем.

Первая группа – это препараты для снижения температуры и облегчения боли. Они помогают справиться с лихорадкой, головной, зубной и мышечной болью, а также снимают воспаление.

Вторая группа – спазмолитики. Они снимают внезапные спазмы гладкой мускулатуры внутренних органов, таких как кишечник, желчный пузырь и мочевыводящие пути.

Третья категория – это антигистаминные препараты. Они могут быть полезны при острых аллергических реакциях на продукты, укусы насекомых, контакт с аллергенами, в том числе сезонными.

Четвёртая категория – это лекарства, которые помогают справиться с симптомами расстройства пищеварения. Сюда относятся препараты от диареи, сорбенты для выведения токсинов и растворы для восстановления водно-солевого баланса при обезвоживании.

Пятая категория – это лекарства от простуды и симптомов респираторных инфекций. В эту группу входят средства против насморка, першения и боли в горле, а также вспомогательные препараты при кашле.

Шестая категория – это успокоительные средства. Они могут быть полезны при внезапной тревоге, бессоннице, волнении или стрессовой ситуации.