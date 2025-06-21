Умерла народная артистка Валентина Талызина

11:45, 21 июня 2025, ПАИ

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась на 91-м году жизни, сообщили в Государственном академическом театре имени Моссовета.

«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», – говорится в его Telegram-канале.

О времени и месте прощания сообщат отдельно.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. После окончания школы, с 1952 по 1954 год училась в Омском сельхозинституте. Отучившись два года в вузе, не окончив обучение, поступила в Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне ГИТИС). В 1958 году окончила учебное заведение (мастерскую Николая Петрова) и с этого же года служила в Государственном академическом театре имени Моссовета.

Она исполнила на его сцене более 40 ролей. Дебют в кино состоялся в 1963 году в фильме «Человек, который сомневается». Валентина Талызина снялась более чем в 100 фильмах, в том числе в картинах «Афоня», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Екатерина», «Уроки французского», «Зигзаг удачи», «После дождичка в четверг», «Гостья из будущего», «Большая перемена» и других.