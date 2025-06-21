Останки 30 советских солдат перезахоронили в Кунье

14:31, 21 июня 2025, ПАИ

Останки 30 советских солдат перезахоронили в Кунье, сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала главы Куньинского района Олега Лебедева



Фото: из Telegram-канала главы Куньинского района Олега Лебедева



Фото: из Telegram-канала главы Куньинского района Олега Лебедева



Фото: из Telegram-канала главы Куньинского района Олега Лебедева



Фото: из Telegram-канала главы Куньинского района Олега Лебедева









«20 июня, накануне Дня памяти и скорби, на воинском захоронении посёлка Кунья предали земле останки 30 защитников нашей Родины, погибших на территории района во время Великой Отечественной войны», – рассказал он.

«Не может быть забвения для тех, кто защищал нашу Родину, кто отдал свою жизнь за родную землю. Вечная память подвигу советского солдата. И вечная память воинам, отдавшим свои жизни ради будущих поколений, ради всех нас», – подчеркнул глава района.

Он также поблагодарил поисковый отряд «Велес» имени Андрея Белугина, благодаря которому десятки советских солдат с почестями хоронят на воинских захоронениях Куньинского района.

«Все понимают, насколько это важно в наше время для людей разных поколений», – заключил Олег Лебедев.