Останки 30 советских солдат перезахоронили в Кунье
Останки 30 советских солдат перезахоронили в Кунье, сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.
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Фото: из Telegram-канала главы Куньинского района Олега Лебедева
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Фото: из Telegram-канала главы Куньинского района Олега Лебедева
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Фото: из Telegram-канала главы Куньинского района Олега Лебедева
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Фото: из Telegram-канала главы Куньинского района Олега Лебедева
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Фото: из Telegram-канала главы Куньинского района Олега Лебедева
«20 июня, накануне Дня памяти и скорби, на воинском захоронении посёлка Кунья предали земле останки 30 защитников нашей Родины, погибших на территории района во время Великой Отечественной войны», – рассказал он.
«Не может быть забвения для тех, кто защищал нашу Родину, кто отдал свою жизнь за родную землю. Вечная память подвигу советского солдата. И вечная память воинам, отдавшим свои жизни ради будущих поколений, ради всех нас», – подчеркнул глава района.
Он также поблагодарил поисковый отряд «Велес» имени Андрея Белугина, благодаря которому десятки советских солдат с почестями хоронят на воинских захоронениях Куньинского района.
«Все понимают, насколько это важно в наше время для людей разных поколений», – заключил Олег Лебедев.
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