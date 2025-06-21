Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Огненную картину создали в Плюсском округе

Огненную картину голубя выложили из свечей в рамках акции «Свеча памяти» накануне годовщины начала Великой Отечественной войны в Плюсском округе Псковской области. Об этом пишет газета «Плюсский край».

  • Огненную картину создали в Плюсском округе
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Огненную картину создали в Плюсском округе
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Огненную картину создали в Плюсском округе
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Огненную картину создали в Плюсском округе
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Огненную картину создали в Плюсском округе
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Огненную картину создали в Плюсском округе
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Огненную картину создали в Плюсском округе
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Огненную картину создали в Плюсском округе
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Огненную картину создали в Плюсском округе
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Огненную картину создали в Плюсском округе
    Фото: газета «Плюсский край»

У центрального братского захоронения волонтёры Победы, Молодёжного центра, участники «Движения первых» и жители выложили из 230 свечей фигуру голубя – символа мира.

Акция проводится по всей России в память о погибших в Великой Отечественной войне. Зажжённые свечи символизируют благодарность героям и сохранение памяти о событиях тех лет.

По словам организатора, куратора районного штаба 80-летия Победы и руководителя Молодёжного центра Елены Николаевой, участие в акции подчёркивает важность мира и выражает признательность ветеранам, защитившим Родину.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июня 2025

Огненную картину создали в Плюсском округе
21 июня 2025

Директора школ Псковского района и Полоцка обменялись образовательными практиками
21 июня 2025

Правила безопасности на пикнике напомнили псковичам в Роспотребнадзоре
21 июня 2025

26 пляжей официально работают в Псковской области
21 июня 2025

В Себежском округе готовятся к Дню партизан и подпольщиков
21 июня 2025

Бюст Героя Советского Союза Михаила Харченко открыли в Псковской области
21 июня 2025

В Пскове почтили память героев Великой Отечественной войны в преддверии Дня памяти и скорби
21 июня 2025

Псковича хотели задержать за фото с флагом города на фоне Бурдж-Халифы
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...