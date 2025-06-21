Огненную картину создали в Плюсском округе

20:30, 21 июня 2025, ПАИ

Огненную картину голубя выложили из свечей в рамках акции «Свеча памяти» накануне годовщины начала Великой Отечественной войны в Плюсском округе Псковской области. Об этом пишет газета «Плюсский край».



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



















У центрального братского захоронения волонтёры Победы, Молодёжного центра, участники «Движения первых» и жители выложили из 230 свечей фигуру голубя – символа мира.

Акция проводится по всей России в память о погибших в Великой Отечественной войне. Зажжённые свечи символизируют благодарность героям и сохранение памяти о событиях тех лет.

По словам организатора, куратора районного штаба 80-летия Победы и руководителя Молодёжного центра Елены Николаевой, участие в акции подчёркивает важность мира и выражает признательность ветеранам, защитившим Родину.