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Общество

Глава ФАС заявил, что аэропорты должны обеспечить людей водой бесплатно

Федеральная антимонопольная служба занимается вопросом обеспечения бесплатной питьевой водой в аэропортах, пишет ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Максима Шаскольского.

Фото: ПАИ

По словам Шаскольского, в ФАС поступают жалобы на высокие цены на воду, в том числе в аэропортах Москвы и других регионов. Он отметил, что ФАС направила поручения территориальным органам в 28 регионах с крупными аэропортами. Ведомство поручило проверить наличие компаний, занимающих доминирующее положение в стерильных зонах аэропортов. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

Для системного решения проблемы аэропорты должны установить бесплатные источники питьевой воды в зонах перевозочных секторов. Глава ФАС добавил, что такие примеры уже реализованы в некоторых аэропортах.

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