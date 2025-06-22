Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +18 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области

Переменная облачность ожидается в Псковской области сегодня, 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Местами возможны дожди. Температура воздуха составит от +10⁠ до +18⁠ градусов.

Будет дуть слабый ветер со скоростью 3⁠–⁠4 м⁠етров в секунду, но возможны порывы до девяти метров в секунду.

Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 июня 2025

Десятки представителей Псковской и Витебской областей прочли стихотворение «Помните»

22 июня 2025

Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания»
22 июня 2025

Торжественное мероприятие в честь Дня памяти и скорби прошло в Себежском районе
22 июня 2025

Михаил Ведерников призвал псковичей присоединиться к всероссийской акции «Минута молчания»
22 июня 2025

Памятные акции в День памяти и скорби проходят по всей России
22 июня 2025

До +18 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области
22 июня 2025

Кириллин день наступил по народному календарю
21 июня 2025

В районах Псковской области прошла акция «Свечи памяти»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...