До +18 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области
Переменная облачность ожидается в Псковской области сегодня, 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Местами возможны дожди. Температура воздуха составит от +10 до +18 градусов.
Будет дуть слабый ветер со скоростью 3–4 метров в секунду, но возможны порывы до девяти метров в секунду.
Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 июня 2025
Михаил Ведерников призвал псковичей присоединиться к всероссийской акции «Минута молчания»