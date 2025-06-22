До +18 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области

09:37, 22 июня 2025, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области сегодня, 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Местами возможны дожди. Температура воздуха составит от +10⁠ до +18⁠ градусов.

Будет дуть слабый ветер со скоростью 3⁠–⁠4 м⁠етров в секунду, но возможны порывы до девяти метров в секунду.

Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.