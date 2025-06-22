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Общество

Сотрудники МЧС Псковской области рассказали школьникам о подвиге четвероногих бойцов

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области рассказали детям о четвероногих героях Великой Отечественной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Во время войны десятки тысяч собак стали бойцами фронта. Они искали мины, вытаскивали раненых и взрывали танки. Сотрудники главного управления посетили Опочецкую коррекционную школу-интернат, где старший инженер отдела координации пожарной охраны Кристина Лагерева представила свою немецкую овчарку по кличке Айран.

Также для ребят устроили боевое развёртывание и вместе с ними ликвидировали условный пожар. Учащиеся смогли посидеть в пожарном автомобиле и поближе познакомиться со спасательным оборудованием.

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