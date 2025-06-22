Сотрудники МЧС Псковской области рассказали школьникам о подвиге четвероногих бойцов

14:18, 22 июня 2025, ПАИ

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области рассказали детям о четвероногих героях Великой Отечественной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время войны десятки тысяч собак стали бойцами фронта. Они искали мины, вытаскивали раненых и взрывали танки. Сотрудники главного управления посетили Опочецкую коррекционную школу-интернат, где старший инженер отдела координации пожарной охраны Кристина Лагерева представила свою немецкую овчарку по кличке Айран.

Также для ребят устроили боевое развёртывание и вместе с ними ликвидировали условный пожар. Учащиеся смогли посидеть в пожарном автомобиле и поближе познакомиться со спасательным оборудованием.