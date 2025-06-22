Память павших героев почтили у Вечного огня в Пскове

16:21, 22 июня 2025, ПАИ

Память всех, кто не вернулся с поля боя, погиб в блокаде и был замучен в концлагерях, почтили у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Пскове. Об этом сообщил глава города в своём Telegram-канале.

«Ровно 84 года назад ранним утром мирная жизнь нашей страны внезапно прервалась. Началась Великая Отечественная война – самая страшная и кровопролитная в истории нашей Родины, принёсшая нашему народу огромные страдания и потери», – отметил он.

Все собравшиеся возложили к мемориалу цветы и почтили память воинов минутой молчания.