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Общество

Память павших героев почтили у Вечного огня в Пскове

Память всех, кто не вернулся с поля боя, погиб в блокаде и был замучен в концлагерях, почтили у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Пскове. Об этом сообщил глава города в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Ровно 84 года назад ранним утром мирная жизнь нашей страны внезапно прервалась. Началась Великая Отечественная война – самая страшная и кровопролитная в истории нашей Родины, принёсшая нашему народу огромные страдания и потери», – отметил он.

Все собравшиеся возложили к мемориалу цветы и почтили память воинов минутой молчания.

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