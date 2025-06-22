Дмитрий Шахов помог увековечить память о красноармейце Василии Лукьянове

16:58, 22 июня 2025, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в городе Калининске Саратовской области принял участие в торжественной церемонии захоронения защитника Родины Василя Лукьянова, военнослужащего 141-й стрелковой дивизии РККА. Об этом ПАИ сообщил сам омбудсмен.

Мероприятие прошло в канун Дня памяти и скорби. В списках пропавших без вести Василий Лукьянов числился более 80 лет, и только благодаря реализации проекта псковского омбудсмена «Право на историческую память» совместно с поисковиками удалось обнаружить останки и восстановить по медальону данные о красноармейце.

Василий Лукьянов родился в 1920 году, был призван Баландинским РВК в Красную армию в 1940 году. Как свидетельствовал в 1946 году его отец, направляя в военкомат очередную просьбу разыскать сына, связь с ним была потеряна в 1942 году. Но никаких данных из Министерства обороны СССР так и не было получено. Как установлено теперь, боец геройски погиб 5–6 августа 1941 года.

Все выступавшие на церемонии захоронения подчёркивали важность поисковой работы, её поддержки со стороны государства и увековечивания памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Благодаря усилиям поисковых отрядов многие из тех, кто пропал без вести в годы войны, возвращаются на свою малую родину.