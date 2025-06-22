Сергей Кравцов рассказал о дополнениях к учебнику по истории для старшеклассников

17:41, 22 июня 2025, ПАИ

О дополнениях к единому учебнику по истории для 10–11-х классов рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, раздел, посвящённый СВО, дополнят информацией об операции по освобождению Курской области. Сергей Кравцов заметил, что дополнение появится в самое ближайшее время, возможно уже со следующего учебного года.

Напомним, что единый учебник по истории для 10–11-х классов был введён в школах России 1 сентября 2023 года.