Исполнитель из Идрицы станет участником шоу «Перепой звезду» на Первом канале

19:16, 22 июня 2025, ПАИ

Исполнитель из Идрицы Николай Зайцев будет перепевать звёзд на Первом канале. Программа «Перепой звезду» выйдет в эфир сегодня, 22 июня, в 19:00, сообщает газета «Призыв».

В музыкальном шоу «Перепой звезду» обычные люди бросают вызов профессионалам и доказывают, что способны петь лучше. В каждом выпуске — восемь шлягеров, восемь звезд и восемь любителей, представителей самых разных профессий.

По правилам шоу петь под фонограмму нельзя. Первый куплет начинает непрофессиональный участник, затем вступает звезда, а финал они исполняют дуэтом. Участники каждой конкурсной пары впервые видят друг друга только на сцене. Угадать артиста по песне невозможно, ведь все они поют не свои хиты. Появление звезды — это всегда сюрприз для непрофессионала.

Кто из участников дуэта спел лучше, определяют судьи. В жюри — Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Пётр Дранга, Егор Кончаловский и Денис Казанский. Ведущие шоу — Mia Boyka и Алексей Воробьев.