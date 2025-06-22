Исполнитель из Идрицы перепел звезду и вышел в финал музыкального шоу на Первом канале
Исполнитель из Идрицы Николай Зайцев перепел артиста Александра Панайотова и вышел в финал музыкального шоу на Первом канале. Вместе с Александром Панайотовым он исполнил песню «Зачарованная моя» на белорусском языке.
Николай Зайцев получил пять голосов жюри и благодаря этому вышел в финал. Выступление Николая Зайцева можно посмотреть здесь. Хронометраж – 20:32:20.
По правилам шоу все песни исполняются живьём. Первый куплет начинает непрофессиональный участник, затем вступает звезда, а финал они исполняют дуэтом. Участники каждой конкурсной пары впервые видят друг друга только на сцене. Угадать артиста по песне невозможно, ведь все они поют не свои хиты. Появление звезды – это всегда сюрприз для непрофессионала.
Кто из участников дуэта спел лучше, определяет жюри – Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Пётр Дранга, Егор Кончаловский и Денис Казанский.
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