Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Исполнитель из Идрицы перепел звезду и вышел в финал музыкального шоу на Первом канале

Исполнитель из Идрицы Николай Зайцев перепел артиста Александра Панайотова и вышел в финал музыкального шоу на Первом канале. Вместе с Александром Панайотовым он исполнил песню «Зачарованная моя» на белорусском языке.

Кадр шоу

Николай Зайцев получил пять голосов жюри и благодаря этому вышел в финал. Выступление Николая Зайцева можно посмотреть здесь. Хронометраж – 20:32:20.

Кадр шоу

По правилам шоу все песни исполняются живьём. Первый куплет начинает непрофессиональный участник, затем вступает звезда, а финал они исполняют дуэтом. Участники каждой конкурсной пары впервые видят друг друга только на сцене. Угадать артиста по песне невозможно, ведь все они поют не свои хиты. Появление звезды – это всегда сюрприз для непрофессионала.

Кто из участников дуэта спел лучше, определяет жюри – Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Пётр Дранга, Егор Кончаловский и Денис Казанский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 июня 2025

Влажная и прохладная неделя ожидается в Псковской области из-за североатлантических циклонов
22 июня 2025

Картины швейцарских режиссёров покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
22 июня 2025

Киноновинки: что смотреть с 23 по 29 июня
22 июня 2025

С августа поезд Санкт-Петербург – Великие Луки будет отправляться с Витебского вокзала
22 июня 2025

Отметить Ивана Купалу в усадьбе Римского-Корсакова приглашает Псковский музей-заповедник
22 июня 2025

До +21 градуса ожидается в Псковской области 23 июня
22 июня 2025

Михаил Ведерников от имени жителей Псковской области возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
22 июня 2025

Михаил Ведерников: Стартовавшая избирательная кампания станет завершающим этапом муниципальной реформы

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...