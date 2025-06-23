Два человека погибли и 18 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

09:37, 23 июня 2025, ПАИ

Два человека погибли и 18 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 16 по 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 310 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 41 водителя, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.