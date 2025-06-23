В Кремле обсудили государственные учебники истории

10:36, 23 июня 2025, ПАИ

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с редакторами государственных учебников истории для 5–11-х классов и учреждений среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Участниками встречи стали помощник президента Владимир Мединский, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Сергей Кравцов сообщил, что поручение о создании единого государственного учебника, программы и содержания изучения истории выполнено. В школах уже используются учебники для 10–11-х классов, где треть материала 10-го класса посвящена Великой Отечественной войне, включая уроки о битве за Москву, блокаде Ленинграда, Сталинградской и Курской битвах. Единая программа по истории, разработанная ведущими специалистами, внедрена во всех школах.

Также подготовлен курс мировой истории, связанный с историей России. Учителя положительно оценили новый учебник за достоверность материалов и наличие ссылок на музеи, фильмы, литературные произведения, мультимедийные и архивные ресурсы, которые упрощают организацию внеурочной работы и расширение знаний учащихся.

Права на учебники принадлежат государству, а их стоимость ниже, чем у коммерческих аналогов. Ведётся работа над единым учебником по обществознанию, который начнут изучать с 9-го класса с акцентом на отечественной истории. Переход на единые учебники по обществознанию запланирован с 1 сентября следующего учебного года.