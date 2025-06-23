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Общество

Ещё 9 млн рублей направят на благоустройство Пскова

Дополнительно на 9 млн рублей увеличится финансирование муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Вопрос обсудили депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике, которое прошло под председательством Юлии Пожидаевой сегодня, 23 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Основные средства выделят на реализацию проектов ТОС по итогам городского конкурса. Среди них – реализация таких проектов, как ремонт ограждения на улице Некрасова, 52, доработка входной группы в подъезд на Октябрьском проспекте, 30, установка шлагбаума на улице Гоголя, 8. Также установка поручней крыльца на улице Генерала Маргелова, 17, шлагбаума – на улице Ленина, 1, почтовых ящиков – на Рижском проспекте, 54, оборудования для игровой площадки – на улицах Шереметева – Балтийской, детской площадки – на улице Рубежной и ряда других.

Фото: ПАИ

Кроме того, отремонтируют дворы на улице Звёздной,17б и на улице Юности, 3 – между ними обустроят игровую детскую площадку.

Кроме того, на реализацию проектов ТОС, которые победили в областном конкурсе, за счёт субсидий из регионального бюджета предусмотрено 1,3 млн рублей. Средства направят на нанесение мурала с патриотической тематикой и благоустройство дорожки к спортивной площадке.

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