Новые законы: что изменится для россиян с июля 2025 года

13:05, 23 июня 2025, ПАИ

В июле 2025 года в России начинает действовать несколько новых законодательных актов, которые затронут различные сферы жизни граждан и бизнеса. Эти изменения касаются финансовой сферы, административного права, маркировки товаров, работы с персональными данными и других важных областей. Вот некоторые из них.

Новые правила наследования

С 15 июля вступает в силу федеральный закон, который существенно упрощает процедуру оформления наследства для родственников погибших участников СВО, а также лиц, проживавших или временно находившихся на территориях проведения СВО и погибших в связи с обстоятельствами, связанными с этими территориями. Главным нововведением становится установление упрощенного порядка принятия наследства, при котором наследство открывается с даты составления записи акта гражданского состояния о смерти, если дата смерти в справке о смерти или медицинском свидетельстве неизвестна либо отличается от даты составления документов более чем на три месяца.

Новый порядок решает практическую проблему пропуска установленных законом шестимесячных сроков принятия наследства, которая возникала из-за того, что извещения о смерти участника СВО нередко приходили спустя длительное время. Ранее для восстановления такого срока наследники были вынуждены обращаться в суд, что влекло временные и материальные издержки, теперь же семьи могут обращаться за оформлением наследства без необходимости восстанавливать срок его принятия через суд.

Цифровой рубль и «антиотмывочное» законодательство

С 1 июля 2025 года вступает в силу федеральный закон, который распространяет действие «антиотмывочного» законодательства на операции с цифровым рублем. Все операции с цифровой валютой теперь подлежат контролю в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

Участники платформы цифрового рубля будут обязаны предоставлять сведения и документы по запросам банков и Центрального банка для соблюдения требований «антиотмывочного» законодательства. Оператор платформы цифрового рубля должен оценивать степень риска совершения подозрительных операций пользователями.

Казалось бы, где простые граждане, а где этот цифровой рубль? Однако так – это только пока. Напомним, что Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил Банку России и правительству активнее внедрять цифровой рублей в расчетах и в жизнь россиян.

Социальные банковские вклады

С 1 июля 2025 года банки начнут предлагать социальные вклады для получателей мер социальной защиты. Процентная ставка по таким вкладам будет устанавливаться исходя из доходности конкретного банка, а максимальная сумма вклада не должна превышать 50 тысяч рублей. Для использования социального вклада необходимо быть новым клиентом банка или держать деньги в финансовой организации не дольше 180 дней.

Ужесточение ограничений на выдачу кредитов

С 1 июля вступают в силу новые правила по макропруденциальным лимитам, ограничивающие выдачу рискованных кредитов. Банкам устанавливается лимит в 2% на выдачу ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% и показателем долговой нагрузки заемщика свыше 50%. Также вводятся ограничения на автокредиты для заемщиков с высокой долговой нагрузкой - не более 20% от общего объема выдач. Проще говоря, кредиты станет получить еще сложнее, особенно тем, у кого и без того высокая долговая нагрузка.

Электронное производство по административным делам

С 1 июля закрепляется механизм направления процессуальных документов по делам об административных правонарушениях в электронном виде. Заявления, ходатайства, жалобы и другие документы могут подаваться через Единый портал госуслуг, информационные системы Верховного суда РФ или системы электронного документооборота.

Также устанавливается порядок участия в рассмотрении дел об административных правонарушениях путем использования системы веб-конференции.

Маркировка бакалеи и косметики

С 1 июля вводится обязательная маркировка новых категорий товаров в системе «Честный знак». Без специальной цифровой метки нельзя будет продавать: дезодоранты, средства для волос, бритья и ароматизаторы, соусы, пряности, сухие супы, специи и уксус. Как это скажется на ценообразовании, вопрос из категории риторических.

Продажа немаркированных товаров будет считаться нарушением со штрафами до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Запрет на хранение персональных данных за рубежом

С 1 июля 2025 года вступает в силу запрет на хранение персональных данных российских граждан за рубежом. Теперь весь цикл работы с персональными данными - от сбора до удаления - должен происходить исключительно на территории Российской Федерации. Запрещается записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять и извлекать персональные данные граждан РФ в базах данных, находящихся за пределами России.