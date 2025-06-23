Больше 400 гостей стали участниками ​зоозащитного фестиваля «Коридор» в Пскове

13:58, 23 июня 2025, ПАИ

В псковском приюте «Лесопилка» прошёл семейный зоозащитный фестиваль «Коридор». Больше 400 гостей стали участниками праздника.

Центральным событием мероприятия стало дефиле собак из приюта: часть животных уже обрели свой дом, часть – все еще живут в приюте, но их опекают кураторы. Поэтому все собаки вышли на дефиле в сопровождении своего человека. По красной дорожке прошли 24 участника, некоторые из них нарядились в парные костюмы. Проход по красной дорожке сопровождался рассказом о судьбе – часто нелегкой – каждого животного и о том, как они обрели дом. «Многие истории вызывали и слезы, и улыбку у зрителей шоу», – отметили в «Лесопилке».

«Не бойтесь брать питомца: это не подвиг, а начало самой трогательной дружбы в вашей жизни», – отметила руководитель ПРОО «Зоозащита» и приюта «Лесопилка» Вера Короткова.

На празднике работали пять интерактивных площадок от экомастерских, библиотеки «Радуга» и библиотеки имени Каверина, арт-зона от студии «Полосатый кот» и Центра помощи детям. Дети могли сыграть в познавательные эковикторины и игры, попробовать себя в творческих мастер-классах и получить сувениры.

На сцене в центре приюта весь день проходили выступления людей и зверей. Воспитанники Центра помощи детям Пскова исполнили популярные песни о животных, с творческими номерами выступали участники кинологической секции «Лапа в руке» и клуба социально ориентированного собаководства «Счастливые пёсы». Завершился концерт выступлением барда-песенника Константина Духанского и автора «Опаловый цветок».

Необычным форматом поддержки приюта стала «Лавка Плюшкина». Одно из небольших помещений приюта оборудовали под комиссионку. Здесь можно было найти и купить подержанные книги и совершенно новые игрушки, сервиз 1960-х годов, грампластинки, бижутерию ручной работы и другие мелочи. Все вырученные деньги от продаж пойдут в помощь приюту. Так, в день фестиваля удалось собрать более 35 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках акции «Корзинка доброты» волонтеры и гости мероприятия принесли более 100 килограммов кормов для животных.

«Благодарим всех гостей праздника, кто смог прийти или приехать в приют для бездомных животных», – обратились к гостям в «Лесопилке».

В приюте также благодарят своих партнёров, в числе которых художественная школа-студия «Полосатый кот», Экобаза Псков | Раздельный сбор вторсырья, Экопрактика. Экологический центр в Пскове, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина, Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова, Детская экологическая библиотека «Радуга», Клуб социально ориентированного собаководства «Счастливые пёсы», бард-песенник Константин Духанский, автор «Опаловый цветок».

Фестиваль организован при поддержке Фонда президентских грантов.