Студенты-репинцы прибыли на практику в Пушкинский заповедник

12:30, 23 июня 2025, ПАИ

В Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» на традиционную практику прибыли студенты Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина РАХ – всего 44 молодых художника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Большая часть студенческого «художественного десанта» нынешнего года в Пушкиногорье впервые. Молодые люди уже побывали на специально организованных для них экскурсиях. Они поднялись в Святогорский монастырь к могиле поэта и некрополю Ганнибалов и Пушкиных, познакомились с музеями-усадьбами «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», с «Пушкинской деревней» и «Водяной мельницей в деревне Бугрово». Сейчас молодые люди активно работают на пленэрах по всей территории Пушкинского заповедника и в его окрестностях, а также в интерьерах мемориальных домов.

По итогам пребывания студентов-художников в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» будет организована большая выставка. Этой традиции без малого семьдесят лет, зародилась она по инициативе легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко и его друзей-художников, которые тогда только начинали преподавать в Репинке. В музее особо отметили, что для большинства из сегодняшних учащихся показ в «Михайловском» станет первой встречей с широкой зрительской аудиторией, началом профессиональной деятельности.

По планам, как они свёрстаны на сегодняшний день, выставка «Первое впечатление» будет развёрнута в фойе большого театрально-концертного зала в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) к последней субботе июля.