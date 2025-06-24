«Всё началось с детского вопроса»: псковский педиатр рассказал, как пришёл в профессию

09:32, 24 июня 2025, ПАИ

Врач-педиатр Псковской детской городской больницы Михаил Плотников рассказал, как детское увлечение определило его будущую профессию.

«Наверное, всё началось с детского вопроса. Как часто бывает у детишек, когда они спрашивают у родителей: «А почему светит солнышко? А почему летают птички?» Вот и я в свои школьные годы задумался, как бьётся человеческое сердце. Так и начался путь в медицину», - поделился он.

27-летний специалист родом из Нового Уренгоя Тюменской области. Сначала Михаил окончил медицинский класс, а затем поступил в Смоленский медицинский университет.

«После пятого курса меня отправили в одну из смоленских поликлиник, и мне настолько понравилась сама специфика работы, я уже понимал, что я пойду работать в поликлинику. Потом встретил свою будущую супругу, которая увлекла меня в этот чудесный город Псков», - поделился врач.

За день специалист оказывает помощь более чем 40 пациентам. Кроме осмотра и назначения лечения в обязанности специалиста также входит правильное документирование всех приёмов.

«Вместо того чтобы лечить заболевания, нам надо их предотвращать. Хочешь сохранить здоровье будущего - вот тебе дети. Раньше ведь какой подход в медицине был? Врач - это как отец, он не спрашивал пациента - хотите или не хотите, вы должны пройти медпрофосмотр», - продолжил Михаил.

Сейчас же эта процедура носит больше рекомендательный характер, добавил он. «Мы предлагаем. Если нам говорят нет, то мы рекомендуем обдумать ещё раз, так ведь будет лучше для ребёнка. Особенность характера родителей - не причина ущемлять ребёнка в его положенных правах и в оказании медицинской помощи», - подчеркнул педиатр.

По его словам, не зарядиться детской энергетикой невозможно, а после обычного разговора с ребёнком или его родителями настроение всегда поднимается.

«Вообще все медработники - люди идейные. Здесь не получается так, что ты приходишь просто выполнять свою работу, всё равно должна быть какая-то сверхидея. Надо прежде всего приносить пользу», - заключил Михаил Плотников.

Напомним, за 2024 год в медицинские организации Псковской области впервые трудоустроили 95 врачей и 128 средних медицинских работников.