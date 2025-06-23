Пульмонолог из Пскова – о выборе профессии: Моя главная мотивация – это здоровые люди

14:32, 23 июня 2025, ПАИ

О решении стать врачом и главной мотивации работать рассказала врач-пульмонолог Псковской областной инфекционной клинической больницы Александра Петрова.

Уже второй месяц специалист трудится в инфекционном корпусе и лечит респираторные инфекции – бронхиты, бронхиолиты, пневмонию. «Как и у хирургов, у нас наглядно виден результат работы», – сказала она.

Интерес к медицине проснулся у Александры, когда ей было всего три года. С самого детства она слушала стетоскопом кукол, потом начала помогать взрослым – делала массаж.

«Не могу сказать, что в школе я хорошо училась, но потом поняла, что мне интересно работать с людьми и помогать им морально, душевно. Мне хотелось нарастить свои знания, чтобы именно предметно помогать людям», – поделилась пульмонолог.

Образование Александра получила в медицинском училище, затем месяц проходила практику в оперблоке, работала в стоматологии, в психиатрической и инфекционной больницах медсестрой. «Инфекционные болезни меня привлекали больше. После того как я окончила специалитет по терапии, я думала, куда мне идти дальше. Пошла на пульмонолога», – рассказала специалист.

При этом никакого эмоционального выгорания она не боится. «Очень большое моральное удовлетворение получаю от того, когда люди выписываются здоровыми, у них улучшается самочувствие, а также качество жизни, улучшается настроение, они улыбаются, благодарят. Для меня это самая лучшая мотивация работать», – подчеркнула Александра.

Напомним, за 2024 год в медицинские организации Псковской области впервые трудоустроили 95 врачей и 128 средних медицинских работников.