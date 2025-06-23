Сколько по времени занимает ремонт под ключ, рассказал псковский эксперт

17:14, 23 июня 2025, ПАИ

Сколько по времени занимает ремонт под ключ, рассказал предприниматель Вадим Аббасов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 23 июня.

«Мы плюс-минус полгода берём в зависимости от сложности. Есть средней сложности объекты, а есть, которые сейчас все любят: скрытые двери, скрытый или теневой плинтус», – объяснил Вадим Аббасов.

Он заметил, что сейчас существует много технологических особенностей, которые увеличивают срок ремонта. В среднем ремонт занимает четыре – шесть месяцев.

«Совет всем клиентам, когда мастер говорит: «Я вам сделаю быстро, за месяц» – скорость сроков должна пугать. Быстро – не всегда качественно», – подчеркнул гость студии.

Сразу может быть незаметно каких-то проблем, а через полгода они могут появиться, но мастера уже не будет. На быстрые сроки не стоит покупаться, заключил эксперт.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».