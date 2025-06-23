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Происшествия

Автомобиль сгорел во время сварочных работ в Опочке

Автомобиль сгорел во время сварочных работ в Опочке, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Во дворе дома № 74 на улице Ленина произошло возгорание автомобиля Volkswagen. По предварительным данным, владелец проводил сварочные работы, что привело к пожару из-за нарушения правил пожарной безопасности.

На месте работали пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и медики. Пострадавших нет.

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