Автомобиль сгорел во время сварочных работ в Опочке

16:31, 23 июня 2025, ПАИ

Автомобиль сгорел во время сварочных работ в Опочке, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Во дворе дома № 74 на улице Ленина произошло возгорание автомобиля Volkswagen. По предварительным данным, владелец проводил сварочные работы, что привело к пожару из-за нарушения правил пожарной безопасности.

На месте работали пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и медики. Пострадавших нет.