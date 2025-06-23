Автомобиль сгорел во время сварочных работ в Опочке
Автомобиль сгорел во время сварочных работ в Опочке, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Во дворе дома № 74 на улице Ленина произошло возгорание автомобиля Volkswagen. По предварительным данным, владелец проводил сварочные работы, что привело к пожару из-за нарушения правил пожарной безопасности.
На месте работали пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и медики. Пострадавших нет.
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