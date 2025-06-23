Двух жителей Псковской области госпитализировали с энцефалитом после укусов клещей

17:30, 23 июня 2025, ПАИ

153 клеща исследовали в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы с 16 по 23 июня, сообщили ПАИ в медучреждении.

В частности, в Пскове исследовали 111 клещей. 17 из них оказались поражены иксодовым клещевым боррелиозом, пять – моноцитарным эрлихиозом человека. Ещё четыре клеща являлись переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Двух человек госпитализировали в стационар с клещевым вирусным энцефалитом.

В Великих Луках исследовали 42 клеща, из них 13 оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом и один – моноцитарным эрлихиозом человека.

Всего в этом году исследовано 1 144 клеща. Средний уровень поражённости паразитов клещевыми инфекциями составляет 28,7 % (за неделю снижение на 0,3 %).

Напомним, что сдать клеща или кровь на исследование после укуса паразита можно в инфекционной больнице круглосуточно на улице Майора Доставалова, 14 в Пскове и на Октябрьском проспекте, 127 в Великих Луках.

Уточнить информацию можно по телефонам в Пскове – (8 8112) 29-41-22, в Великих Луках – (8 811-53) 6-88-66.