Великолучанка выиграла две медали на открытом первенстве Белоруссии по лёгкой атлетике

17:46, 23 июня 2025, ПАИ

Великолучанка, воспитанница спортшколы «Атлетика» Валерия Владимирова выиграла две медали открытого первенства Белоруссии по лёгкой атлетике, которое прошло в Гомеле. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе.

Владимирова выиграла две медали среди девушек до 20 лет.

В прыжках в длину за победу боролись восемь спортсменок из Псковской, Гродненской, Гомельской, Могилевской и Минской областей, а также Минска. В третьей попытке великолучанка показала свой лучший результат, прыгнув на 5 метров 60 сантиметров, и выиграла бронзу. Опередить её удалось лишь Софье Сучковой из Гродненской области, а также Ксении Чмыровой из Гомельской области.

В тройных прыжках Владимирова показала результат 12 метров 19 сантиметров и также взяла бронзу, уступив Карине Мельяченко из Могилевской области и Марии Кондратьевой из Витебской области.

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