Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучанка выиграла две медали на открытом первенстве Белоруссии по лёгкой атлетике

Великолучанка, воспитанница спортшколы «Атлетика» Валерия Владимирова выиграла две медали открытого первенства Белоруссии по лёгкой атлетике, которое прошло в Гомеле. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе.

Валерия Владимирова. Фото: Федерация лёгкой атлетики Белоруссии

Владимирова выиграла две медали среди девушек до 20 лет.

В прыжках в длину за победу боролись восемь спортсменок из Псковской, Гродненской, Гомельской, Могилевской и Минской областей, а также Минска. В третьей попытке великолучанка показала свой лучший результат, прыгнув на 5 метров 60 сантиметров, и выиграла бронзу. Опередить её удалось лишь Софье Сучковой из Гродненской области, а также Ксении Чмыровой из Гомельской области.

В тройных прыжках Владимирова показала результат 12 метров 19 сантиметров и также взяла бронзу, уступив Карине Мельяченко из Могилевской области и Марии Кондратьевой из Витебской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июня 2025

В Великих Луках подвели итоги окружного этапа игры «Зарница 2.0»
23 июня 2025

Великолучанка выиграла две медали на открытом первенстве Белоруссии по лёгкой атлетике
23 июня 2025

Великолукский защитник вошёл в число лучших бомбардиров Второй лиги
23 июня 2025

Великолукский боксёр заявил об амбициях выиграть чемпионат России
23 июня 2025

Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства Новополоцка по лыжероллерам
23 июня 2025

Четвёртый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу стартует 4 июля
23 июня 2025

Псковский спортсмен выиграл бронзу чемпионата России по пауэрлифтингу
23 июня 2025

Великолукский «Экспресс» вышел в финал Кубка Псковской области по футболу

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...