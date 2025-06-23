Слёт «Белые радионочи» собрал порядка 90 участников на аэродроме в Псковском районе

21:51, 23 июня 2025, ПАИ

Третий слёт любителей радио «Белые радионочи» прошёл на аэродроме Серёдка в Псковском районе, сообщается в группе «Музей радио / Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Организатор слёта – Клуб любителей радио Псковской области.

За три дня мероприятие объединило более 90 участников из Псковской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областей. Среди гостей были как опытные радиолюбители, так и новички, увлечённые миром радио, а также семьи с детьми, представители СМИ. Передвижную экспозицию музея радио представили Николай Лунин и Валерий Гусев.