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Общество

Необходимыми медикаментами обеспечили красногородца после вмешательства прокурора

Прокуратура Красногородского района провела проверку по обращению местного жителя о необеспечении его лекарством. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что гражданин страдает онкологией и имеет инвалидность первой группы. Медицинским учреждением выписан рецепт на обеспечение больного лекарственным препаратом. Однако необходимый медикамент отсутствовал в аптеке. Проверка показала, что медучреждение несвоевременно направило заявку на лекарства для заявителя.

В целях восстановления его нарушенных прав прокуратура района внесла в адрес главного врача медучреждения представление, по результатам рассмотрения которого заявителя обеспечили необходимым лекарственным препаратом.

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Необходимыми медикаментами обеспечили красногородца после вмешательства прокурора

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