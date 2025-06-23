Необходимыми медикаментами обеспечили красногородца после вмешательства прокурора

22:08, 23 июня 2025, ПАИ

Прокуратура Красногородского района провела проверку по обращению местного жителя о необеспечении его лекарством. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что гражданин страдает онкологией и имеет инвалидность первой группы. Медицинским учреждением выписан рецепт на обеспечение больного лекарственным препаратом. Однако необходимый медикамент отсутствовал в аптеке. Проверка показала, что медучреждение несвоевременно направило заявку на лекарства для заявителя.

В целях восстановления его нарушенных прав прокуратура района внесла в адрес главного врача медучреждения представление, по результатам рассмотрения которого заявителя обеспечили необходимым лекарственным препаратом.