Советы об оформлении семейной ипотеки озвучила риелтор

22:42, 23 июня 2025, ПАИ

Прежде чем решиться на оформление ипотечного кредита, семье следует тщательно проанализировать своё финансовое положение. Об этом заявила вице-президент Гильдии риелторов Московской области Олеся Пикалова в беседе на «Радио 1».

«Я рекомендую бесплатно получить информацию из бюро кредитных историй на портале «Госуслуги» и передать её специалисту. Это может быть сотрудник банка или профессионал в сфере недвижимости, который поможет определить, подходит ли вам ипотека», – сказала она.

Эксперт напомнила о необходимости первоначального взноса в размере 20 % и предостерегла от предложений застройщиков без взноса, так как такие условия часто приводят к переплате 20–30 %.

Также Олеся Пикалова отметила, что при наличии детей старше семи лет можно рассмотреть возможность покупки земельного участка и строительства дома.