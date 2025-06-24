Ушедшего из больницы пенсионера разыскивают в Пскове

08:10, 24 июня 2025, ПАИ

72-летнего Виктора Ермолаева разыскивают в Пскове, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

Вчера, 23 июня, мужчина ушёл из больницы в неизвестном направлении. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Пропавший ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, у него седые волосы, серые глаза. Был одет в синюю футболку в полоску, тёмные спортивные штаны, тапки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Виктора Ермолаева, просят обратиться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.