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Общество

Ушедшего из больницы пенсионера разыскивают в Пскове

72-летнего Виктора Ермолаева разыскивают в Пскове, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

Вчера, 23 июня, мужчина ушёл из больницы в неизвестном направлении. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Пропавший ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, у него седые волосы, серые глаза. Был одет в синюю футболку в полоску, тёмные спортивные штаны, тапки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Виктора Ермолаева, просят обратиться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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