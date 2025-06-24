Кто поменялась зарплата у медиков в Псковской области – исследование

08:54, 24 июня 2025, ПАИ

Вакансии в области медицины и фармацевтики проанализировали эксперты hh.ru и выяснили, кто в Псковской области пользуется наибольшим спросом и как поменялась зарплата у медицинских специалистов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru.

С января по начало июня 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в России число вакансий в сфере медицины и фармацевтики увеличилось на 2 % и превысило 220 тысяч предложений о работе.

В Псковской области тоже растёт спрос на кадры в медицине: более одной тысячи новых вакансий с начала года. Таким образом востребованность медицинских кадров в регионе в годовом выражении выросла на 2 %.

Основная кадровая востребованность сосредоточена на врачах. В СЗФО и в том числе в Псковской области, судя по данным вакансий на hh.ru, с начала 2025 года не хватало более 15,2 тысячи врачей разных специализаций, а это 46 % вакансий от всего объёма в местной медицинской сфере. На втором месте по доле спроса – младший медперсонал (25 %, или более восемь тысяч вакансий), на третьем по доле предложений о работе – фармацевты-провизоры (7 % вакансий).

При этом ярче всего с начала года в регионе проявилась нехватка лаборантов (+94 % новых рабочих мест по сравнению с 2024 годом), главных врачей (+49 %), а также специалистов по сертификации (+47 % новых вакансий).

Медианная предлагаемая зарплата, которую указывают в вакансиях сферы «медицина и фармацевтика», достигла в целом по РФ 78 тысяч рублей, что на 16 % больше, чем в 2024 году.

А вот в Псковской области медианная зарплата в медицинской сфере выросла за год на 25 % – до 78 тысяч рублей. Между тем опрос hh.ru, проведённый в 2025 году, показывает, что своим текущим заработком довольны лишь 29 %, или треть опрошенных представителей медицинской сферы. Ещё 48 % оценили свой доход как «средний, но могло бы быть лучше», а вот 13 % работников медицины категорически недовольны своим доходом.

В разрезе профессий наибольший доход в СЗФО и в том числе в Псковской области в медицине сейчас у главврачей – в вакансиях для них предлагают доход не менее 109,8 тысячи рублей, на втором месте – медпредставители (105,7 тысячи рублей), на третьем – врачи (98,1 тысячи рублей). А вот наиболее активно за год росла зарплата для ветеринарных врачей (+30 %, до 79,6 тысячи рублей) и ассистентов врачей (+22 %, до 73 тысяч рублей).

В 2025 году профессии, связанные с медицинской сферой, остаются в топе самых остродефицитных. Так, в топ-15 профессий, имеющих наименьшее количество активных резюме на одну вакансию, а по сути самых остродефицитных, входят сразу несколько медицинских профессий в Псковской области: врач (0,4 активных резюме на вакансию), главврач (1), фармацевт (1), медсестра или медбрат (1,5), ветврач (2,1). Причём год к году ситуация практически не изменилась. Для сравнения: нормальный уровень конкуренции для рынка труда, когда соотношение между работодателями и соискателями находится в балансе – от 4 до 8 резюме на вакансию, уточнили эксперты.