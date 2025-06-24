Верховный суд разрешил менять назначение земель без согласия собственников

09:55, 24 июня 2025, ПАИ

Верховный суд РФ постановил, что муниципалитеты вправе изменять вид разрешенного использования земельных участков при обновлении генплана, даже если на них уже ведётся бизнес или есть постройки.

Такое решение было вынесено в ходе разбирательства по иску собственника, чьи участки рядом с садоводствами и трассой перевели из коммерческой зоны в зону озеленения. Ранее там можно было строить магазины и офисы, но власти сочли, что расширение зелёных зон важнее. И суд согласился с их позицией, пишет газета «Известия».

Эксперты отмечают, что собственники не смогут строить или реконструировать объекты, не соответствующие новому регламенту. При этом использовать участок по текущему назначению пока разрешено.

Юристы предупреждают о рисках: изменение статуса земли может привести к падению её стоимости, запрету на ведение бизнеса и даже необходимости сноса построек. Собственникам советуют обращаться в администрации за разрешениями или требовать компенсацию.