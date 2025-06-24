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Сколько пляжей официально задекларировано в Пскове, рассказал эксперт

Сколько пляжей официально задекларировано в Пскове, рассказал госинспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Иван Старыш в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Фото: ПАИ

«В Пскове задекларировано и допущено к использованию четыре пляжа – это городской центральный пляж, парк-пляж «Воздух», бывший Солдатский пляж, пляж в районе Овсище на улице Отрадной и пляж в Черёхе», – пояснил Иван Старыш.

Инспектор подчеркнул, что на пляже должны быть спасательный пункт, информационный стенд, на котором есть инструкции об оказании помощи, ограждения для купающихся, в том числе отдельно для детей, сигнальные флажки. Также необходимо, чтобы была прочая инфраструктура – кабинки, туалет, площадки, место для выброса мусора и так далее.

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