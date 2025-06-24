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Общество

Псковские специалисты спасли жителей Подмосковья от почти 50 тонн заражённой клубники

49,3 тонны заражённой клубники из Молдавии уничтожат в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Три партии свежей клубники везли в автомобиле из Молдавии в Серпухов (Московская область). Сотрудник Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения в Псковской области обнаружил ягоды с признаками заражения карантинным объектом. В лаборатории установили, что эта клубника заражена возбудителем антракноза земляники (заболевание, вызываемое фитопатогенным грибом Colletotrichum acutatum, который поражает широкий круг растений).

Это первый случай выявления в 2025 году данного карантинного объекта при ввозе подкарантинной продукции в Россию через Псковскую область. Все заражённые партии уничтожат под контролем специалистов, уточнили в пресс-службе.

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