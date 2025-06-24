Региональный этап марафона «Земля спорта» впервые пройдёт в Пскове

11:33, 24 июня 2025, ПАИ

Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» впервые пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 29 июня, сообщили ПАИ в комитете по спорту Псковской области.

В программе соревнований силовой экстрим, семейные эстафеты, сдача норм ГТО, а в перерывах выступления творческих и спортивных коллективов.

Жителей Пскова приглашают также принять участие в разнообразных физкультурных активностях с 13:00 до 18:00: джампинг, воздушное кольцо, фиджитал-спорт, электронный тир, детская анимация, дартс, армрестлинг.

Победители регионального этапа примут участие в финале Всероссийского марафона «Земля спорта».

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