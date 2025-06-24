Четыре миллиона рублей заплатит за взяточничество экс-чиновник из Псковской области

12:05, 24 июня 2025, ПАИ

Опочецким районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении экс-заместителя начальника отдела контроля международных автомобильных перевозок, весового и габаритного контроля в Псковской области Северо-Восточного МУГАДН, который в составе организованной группы получил взятку в крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Злоумышленник подыскал сотрудников ТОГАДН по Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО, через которых на систематической основе собирал взятки за общее покровительство по службе, которые в дальнейшем передавал другому участнику организованной группы, а тот передавал их организатору преступной группы и ее руководителю.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Псковской области.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину. С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности виновного, заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, а также наличия смягчающих обстоятельств, включая признание вины, явку с повинной, активное содействие расследованию преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка и оказание благотворительной помощи, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 4 000 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных функций на срок 5 лет.

Сохранен арест, наложенный на денежные средства и недвижимое имущество гражданина подсудимого до вступления приговора в законную силу и его исполнения в части назначенного наказания в виде штрафа.