Наталия Соколова станет гостьей программы «Оглавление»

12:14, 24 июня 2025, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 24 июня, в 14:00.

Как изменилась ситуация с соблюдением прав детей в регионе за 10 лет?

Какова текущая динамика социального сиротства в регионе?

Обсуждаются ли на федеральном уровне альтернативные механизмы поддержки сирот? Если не квартира, то что-то ещё.

Как работают меры по безопасности детей на дорогах?

Как системно решается проблема травли в школах?

Какова ситуация с домашним насилием в отношении детей в Псковской области? Как выстроена система помощи пострадавшим?

Об этом и многом другом – в эфире «Оглавления» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».