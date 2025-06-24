В России ужесточат наказание ​за непропуск спецтранспорта с мигалками

14:16, 24 июня 2025, ПАИ

Правительство РФ поддержало поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предполагающие более строгое наказание за отказ пропустить спецтранспорт с проблесковыми маячками, но без цветографической раскраски. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект правительственного заключения.

Согласно инициативе, предложенной главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, за непропуск таких автомобилей предлагается установить штраф в размере от 5,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей либо лишение водительских прав на срок до одного года.

Поправки затрагивают автомобили с красными и синими проблесковыми маячками, сопровождающие объекты государственной охраны, в том числе транспорт Федеральной службы охраны (ФСО). В настоящее время за подобное нарушение предусмотрено лишь предупреждение или штраф в размере 500 рублей, напомнили в издании.

Также предлагается внести изменения в часть 2 статьи 12.17 КоАП, дополнив ее упоминанием машин с цветографической окраской и одновременно включенными красными и синими проблесковыми маячками.