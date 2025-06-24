Горячей воды не будет в Великих Луках пять дней

14:25, 24 июня 2025, ПАИ

Горячей воды не будет в Великих Луках пять дней, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации со ссылкой на предприятие «Тепловые сети».

В связи с огневыми работами, которые проведёт филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Псковское ЛПУМГ, с 10:00 26 июня до 10:00 1 июля будет приостановлено газоснабжение котельных предприятия «Тепловые сети».

В связи с этим в этот период в домах великолучан и организациях, получающих коммунальную услугу от этих котельных, не будет горячей воды.

«Просьба учесть, что в связи с длительностью процесса растопки котельных, запуска в работу их оборудования, а также прогрева тепловых сетей температура горячей воды в водоразборных кранах абонентов достигнет нормативной величины не ранее чем через восемь часов после запуска соответствующей котельной в работу», – пояснили в «Тепловых сетях».