Как изменилась ситуация с соблюдением прав детей в Псковской области за десять лет, рассказала Наталия Соколова

17:18, 24 июня 2025, ПАИ

Как изменилась ситуация с соблюдением прав детей в Псковской области за десять лет, рассказала региональный уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 24 июня.

«На самом деле много сделано, много выводов сделано, много работы проведено, организовано различных мероприятий. Выстроены взаимоотношения с различными структурами, и есть о чём рассказать», – отметила псковский омбудсмен.

Наталия Соколова начала с изменений на государственном уровне, внесённых в Конституцию РФ в 2020 году, которые направлены на поддержку семьи и детей.

«Те направления в реализации работы уполномоченного по правам ребёнка, конечно же, напрямую связаны именно с этими фундаментальными изменениями. Один из важнейших векторов, который сегодня есть в работе детских правозащитников, – это содействие семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, для сохранения детей в семье, семьи для ребёнка», – уточнила гостья студии.

К этому относится помощь в трудоустройстве родителей, в управлении ситуацией: психологи, реабилитологи и другое, заметила Наталия Соколова.

«Стоит особое внимание уделить беспрецедентным мерам поддержки семей разных категорий на государственном уровне. Мы знаем, что это материнский капитал, малопроцентные ипотеки, помощь многодетным семьям. Наконец-то у нас статус многодетности появился в стране и регионе. Если говорить про регион, то у нас свои дополнительные меры поддержки тоже по разным категориям», – сказала она.

В самой структуре института детских правозащитников тоже многое изменилось. Уже на протяжении четырёх лет ведётся работа не только по региональным задачам, но и федеральным. Например, это реализация дорожной карты, глобальные стратегические программы федерального детского омбудсмена. Помимо этого, организована работа непосредственно с детьми, подростками, родительским и педагогическим сообществом, подчеркнула псковский омбудсмен.

«Это разные блоки разноплановой работы, по каждому из которых можно много-много говорить», – заключила Наталия Соколова.