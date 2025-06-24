Память десантников 6-й роты почтили участники автопробега «Дорогами Победы» и депутаты Собрания

16:21, 24 июня 2025, ПАИ

Финальной точкой автопробега «Дорогами Победы» перед возвращением в Санкт-Петербург стал памятник 6-й роте в Черёхе на подъезде к Пскову. У монумента «Купол» организаторов акции, депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, встретили председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, вице-спикер Виктор Остренко, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, а также глава Островского района Дмитрий Быстров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

У мемориала памяти героев-гвардейцев состоялся траурный митинг с участием военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии. Под звуки военного оркестра к подножию монумента возложили гирлянду славы и цветы: букеты алых роз и корзину красных гвоздик. В завершение церемонии прозвучал гимн России.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, кавалер ордена Мужества Владимир Носов рассказал, что за пять лет существования автопробега «Дорогами Победы» его участники проехали от Сталинграда до Мурманска, а в этом году доехали до Белоруссии, где 22 июня, в День памяти и скорби, приняли участие в торжественно-траурных мероприятиях «Брестская крепость-герой».

«Эмоции, которые мы испытали, невозможно передать в нескольких словах. День начала Великой Отечественной войны мы встретили в Брестской крепости. К нашему автопробегу присоединились представители городов-героев Волгоград, Севастополь, Смоленск, Москва. Мы вспоминали нашу общую героическую историю и, честно скажу, задавались вопросом – вот мы сейчас проехали этими дорогами на машинах, а нашим дедам и прадедам приходилось идти пешком, защищая Родину. Мы восхищаемся мужеством тех, кто завоевал эту Великую Победу», – поделился Владимир Носов.

Напомним, автопробег «Дорогами Победы» проходил с 18 по 24 июня по инициативе депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. В первый день участники автопробега остановились в Пскове, где вместе с псковскими депутатами возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.