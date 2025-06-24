Наиболее частые обращения к уполномоченному по правам ребёнка назвала Наталия Соколова
Какие вопросы чаще всего поступают к уполномоченному по правам ребёнка, рассказала региональный омбудсмен Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 24 июня.
«Основные вопросы, конечно же, связаны с семейными темами: реализацией права ребёнка жить и воспитываться в семье, иметь родителей. Наверное, самые популярные по количеству обращения связаны с оказанием помощи в урегулировании конфликта в семье, с помощью в определении порядка общения с ребёнком родителя, который проживает отдельно», – отметила Наталия Соколова.
Также в последние годы увеличилось количество обращений, связанных с нарушением прав ребёнка на жильё. Стали обращаться выпускники социальных учреждений, которые стоят в очереди, хоть они и старше 18 лет, но им также оказывается содействие, заметила гостья студии.
«Нарушение права на защиту от насилия – это вопросы травматизма, гибели детей. За последние два года было самое большое количество обращений – это конфликтная ситуация, и в уполномоченном видят какой-то такой ресурс – эксперта, медиатора, арбитра, который может помочь урегулировать ситуацию – школьные, семейные конфликты. За последние два учебных года я в школы выезжала для урегулирования конфликтов чаще, чем за последние восемь лет», – уточнила Наталия Соколова.
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