Буллинг проще предотвратить, чем победить – Наталия Соколова

19:26, 24 июня 2025, ПАИ

Буллинг проще предотвратить, чем победить, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 24 июня.

«Буллинг проще предотвратить, чем победить. Эта тема, конечно, не одной минуты рассказа. Я считаю, что в буллинге виноват взрослый человек, который недосмотрел, не увидел, не сформировал коллектив, не смог эту ситуацию минимизировать на начальной стадии, когда только пошли какие-то оскорбления, обзывательства, а то и сам поспособствовал этому, бросив какое-нибудь эмоционально словечко, из-за которого ребёнка стали обзывать», – отметила Наталия Соколова

Она уточнила, что ей нравится мнение психологов, которые говорят, что буллинг – это болезнь коллектива и что в здоровом коллективе буллинга нет.

«Что значит здоровый коллектив? Это коллектив, в котором есть педагог, самоуправление, распределение обязанностей и тебе некогда заниматься травлей, а также самоутверждаться за счёт других. <…> Хочется и к родителям, и к учителям обратиться: нужно видеть любые изменения в вашем ребёнке – изменение настроения, бойкотирование каких-либо отношений с ровесниками, агрессию, изменения цвета волос, желание себе дырку где-нибудь сделать, агрессивные ногти. Да, это дань моде, но мне кажется, что родителю не составит труда задать вопрос, почему ребёнок хочет это сделать», – сказала гостья студия.

Она уточнила, что жертвой буллинга может стать любой вне зависимости от статуса и прочих составляющих.

Наталия Соколова посоветовала находить в каждом ребёнке что-то хорошее, что позволит изменить своё внутреннее отношение к нему. «Чем больше мы начнём его закапывать, тем дольше ему вылезать, и он будет закрываться», – заключила псковский омбудсмен.