Как работают меры обеспечения безопасности детей на дорогах, рассказала Наталия Соколова

19:12, 24 июня 2025, ПАИ

Как работают меры обеспечения безопасности детей на дорогах, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 24 июня.

Тема дорожно-транспортных происшествий, травматизма на дорогах стоит на первом месте. Самое большое количество детей страдает именно в ДТП, напомнила Наталия Соколова.

Она отметила, что меры обеспечения безопасности детей на дорогах работают через формирование у ребят навыков безопасного поведения в разных ситуациях. Эти навыки помогают избежать опасностей, которые подстерегают на улице. Работа сообщества автомобилистов, школ, юных автолюбителей, различные акции, включая акцию «Безопасное колесо», – всё это направлено на то, чтобы дети знали и применяли правила дорожного движения.

«Мы же понимаем, что зачастую не ребёнок – причина ДТП, а взрослый, который забыл сбавить скорость, не пристегнул своего ребёнка в удерживающем устройстве или проехал на запрещающий сигнал светофора. Это ещё один важный блок, и здесь огромное спасибо, конечно, ГИБДД, потому что они регулярно проводят различные акции и мероприятия, в том числе для взрослых», – заметила гостья эфира.

Работу по разъяснению правил дорожного движения проводят как в школах, так и в детских лагерях, уточнила Наталия Соколова.