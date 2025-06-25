ДОМ.РФ выставил на торги палаты XVII века в историческом центре Пскова

10:00, 25 июня 2025, ПАИ

ДОМ.РФ реализует на конкурсе историческое здание «Дом де-Барани» XVII века в центре Пскова. В составе лота: продажа здания площадью 294,4 квадратных метра и аренда участка 0,07 гектара. Среди вариантов современного приспособления – размещение здесь гостиницы или ресторана. Новый собственник сможет привлечь льготное финансирование для приведения объекта в порядок и современного приспособления под 9 % годовых.

Заявки на участие в торгах принимают до 7 июля. Конкурс пройдёт 11 июля. Начальная цена лота – 6,03 млн рублей.

Объект культурного наследия (ОКН) федерального значения находится по адресу: улица Красных Партизан, 10. Палаты Гурьева/Бахорева (также известные как «Дом де-Барани») – памятник псковского жилого зодчества конца XVII века. Двухэтажное здание палат из известняка было построено в 1690-х годах по заказу купцов Бахоревых и имело деревянную надстройку, где располагались жилые покои. Верхний объём, как и деревянные дворовые постройки, сгорел при пожаре 1710 года. После этого Бахоревы продали остатки палат Леонтию Мамонтову, который отремонтировал здание и возвёл на территории ещё несколько каменных построек. Впоследствии дом переходил из рук в руки, пока снова не сгорел в 1855 году. В 1905–1921 годах им владел аптекарь Павел Климентьевич Де Барани. В 1970-х годах в палатах размещалось общежитие Псковского музыкального училища, затем на верхнем этаже находилось хранилище Государственного архива Псковской области, на нижнем – складские помещения. До нашего времени сохранился лишь основной (хозяйский) дом, а дворовая постройка XVII века и соединявшая дом со службами постройка XVIII века уничтожены до самых фундаментов.

Окружение представлено административной, торговой и жилой застройкой. Расстояние до Псковского кремля – менее одного километра, в 750 метрах – комплекс зданий Псковского государственного университета. Остановка общественного транспорта «Площадь Ленина» – в 850 метрах. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет около трёх километров, до аэропорта – пять километров.

«Дом де-Барани» находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель конкурса будет обязан провести работы по его реставрации и сохранению, а также выполнять требования по содержанию и использованию ОКН в установленном законом порядке. Ему может быть предоставлено льготное финансирование по ставке 9 % годовых. Средства могут быть направлены на разработку проектной документации, восстановление и приспособление ОКН для современного использования.

Справочно:

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в Telegram-канале «Земля.ДОМ.РФ – Аукционы. Коммерческая недвижимость». Подробнее об условиях финансирования – в разделе «Льготное кредитование ОКН».

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